Генпримар: С неприятным запахом будем бороться, ни для одного нарушителя не будет поблажек

0

В рамках борьбы с периодически появляющимся в Кишинёве неприятным запахом на минувшей неделе были отобраны пробы сточных вод с территорий, где осуществляют деятельность 23 экономических агента.

После получения результатов предприниматели должны будут устранить выявленные несоответствия, в противном случае они рискуют быть отключёнными от городской канализационной сети. Об этом заявил генпримар Ион Чебан. Он отметил, что в дальнейшем будут проверены все экономические агенты, им будут выданы предписания о необходимости соблюдения норм. Те же, кто не будет выполнять свои договорные обязательства, будут отключены от канализационной сети.

– Повторяю: поблажек не будет ни для кого. Те, кто своей деятельностью провоцируют появление неприятного запаха в городе и причиняет немалый дискомфорт горожанам, будут наказаны отключением от сети. Более того, некоторые промышленные потребители уже подписали контракты на приём загрязнённых вод и обязательства соблюдать эти положения. Также был составлен график их отключения от городской канализации в случае несоблюдения, – рассказал Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.