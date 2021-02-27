Генпримар с инспекцией в “Долине Роз”: Есть проблемы, которые нужно решать немедленно

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Генеральный примар Ион Чебан посетил сегодня парк “Долина Роз” в секторе Ботаника, где обнаружил некоторые недостатки, требующие немедленного исправления.

Глава муниципия также пообщался с жителями столицы.

Сказал претору и ответственным лицам заменить старые урны для мусора новыми. Необходимо привести в порядок игровые и спортивные площадки. Новые спортивные площадки должны быть открыты в начале марта, чтобы жители могли заниматься спортом на свежем воздухе. Срубленные деревья и кустарники необходимо убрать и вывезти. Люди также пожаловались на большое количество собак в парке. Мы найдём решение и этой проблемы, – отметил Чебан.

Кроме того, градоначальник попросил, чтобы все незаконные постройки, киоски, ограждения были снесены, а некоторые участки выставлены на аукционы.

Ион Чебан также обсудил с ответственными лицами тему реабилитации и благоустройства территории у первого озера в парке. По его словам, эскиз проекта уже готов, а работы по модернизации данной зоны начнутся в этом году.

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