Генпримар с инспекцией на очистных сооружениях: Работы выполнены на 80%

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Ион Чебан в ходе сегодняшней инспекции очистных сооружений отметил, после долгого затягивания проекта и после года интенсивной работы в период пандемии большинство строительных работ и монтаж нового оборудования находятся на стадии завершения.

Проект реабилитации Станции предусматривает строительство новых технических объектов, реконструкцию существующих объектов, а также модернизацию технологического оборудования, что обеспечит снижение расходов по эксплуатации.

Одной из основных задач является строительство новой линии по обработке ила и внедрение технологического процесса анаэробной ферментации и обезвоживания осадка. Внедрение этих современных технологий сводит к минимуму риск появления неприятного запаха на территории очистных сооружений, – сказал Чебан.

Одновременно с этим была введена в эксплуатацию первая из семи запланированных к реабилитации гидротехническая установка, и в настоящее время ведутся подготовительные работы к вводу в эксплуатацию второй установки.

В ходе инспекции я попросил ответственных лиц следить за ситуацией на местах и обеспечить соблюдение требований по договору. Параллельно, чтобы решить проблему неприятного запаха в столице, мы построим технологическую линию по переработке ила методом пиролиза на Станции по очистке сточных вод. Проект будет реализован при софинансировании Национального экологического фонда, – уточнил генпримар.

По словам специалистов, монтаж этой линии на Станции по очистке сточных вод – единственное долгосрочное решение в этом плане, а суть технологии пиролиза заключается в уменьшении количества осадка.

Этот метод позволит из 100 тонн ила, который ежедневно «производится» в Кишинёве, получить 10 тонн, и это количество может быть преобразовано в безвредную пыль, которая затем может быть использована, – подчеркнул Чебан.

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