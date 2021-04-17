Генпримар с инспекцией на Буюканах: Ремонт улицы Иона Крянгэ должен быть выполнен качественно

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Ион Чебан вместе с ответственными лицами проинспектировал сегодня улицу Иона Крянгэ в секторе Буюканы, где проводятся ремонтные работы.

Ремонт ведётся по всем сегментам. В понедельник здесь будут очищать деревья. Несмотря на то, что подрядчик говорит, что работы будут окончены раньше срока, я попросил не торопиться и выполнить ремонт качественно, – уточнил генпримар.

По словам градоначальника, срок завершения ремонтных работ – март 2022 года.

Кроме того, на улице Крянгэ возле парка Дендрарий будет обустроена парковка на 170 мест.

Чебан также обратился к претору сектора Буюканы с просьбой навести порядок возле бывшего кинотеатра “Флакэра” и в районе рынка.

Незаконно установленные киоски, расположенные на тротуарах, должны быть эвакуированы. На рынке более 100 свободных мест, однако все предпочитают торговать у дороги, – отметил он.

По словам генпримара, убрать можно только те киоски, которые стоят там незаконно, ведь многие из них приватизированы.

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