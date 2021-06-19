Генпримар с инспекцией на аллее Григоре Виеру: Большая часть поставленных задач выполнена

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Аллея на бульваре Григоре Виеру приобретает новый облик и становится привлекательной для жителей и гостей столицы. По словам генерального примара Иона Чебана, проинспектировавшего накануне вместе с группой специалистов и ответственными лицами ход работ на этом объекте, на данный момент большая часть поставленных задач выполнена.

Так, здесь установлены системы орошения и освещения, убраны десятки хаотично расставленных по всей территории рекламных панно, которые портили внешний вид города.

Ведется интенсивная работа над благоустройством зеленых насаждений и установкой городской мебели. Мы также намерены добиться целостности ландшафта аллеи, которая начинается от Кафедрального парка, идет по пешеходной улице и переходит в аллею на бульваре Григоре Виеру, – сказал Чебан.

Глава столицы также добавил, что вместе с партнерами из Турецкого агентства сотрудничества и координации муниципалитет намерен воплотить в жизнь уникальный проект, который впечатлит горожан.

Мы стремимся сделать одну из самых красивых аллей более зеленой, привлекательной и комфортной для всех. Когда будут завершены все работы, эта зона станет еще более посещаемой, – подчеркнул Ион Чебан.

Напомним, ранее на бульваре Григоре Виеру подключили уличное освещение нового поколения.

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