Генпримар: Ремонт остановок общественного транспорта продолжится и в этом году

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К концу прошлого года примарией Кишинёва были отремонтированы 50 остановок общественного транспорта. Работы включали установку павильонов и обустройство площадок для ожидания.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что павильоны установлены в местах, где они были сильно повреждены или отсутствовали. На некоторых остановках, где поток пассажиров выше, появились двойные павильоны.

– Параллельно были проведены работы по обустройству площадок с применением плитки либо путём асфальтирования на уровне тротуара, чтобы обеспечить доступ всем категориям граждан. Также необходимо завершить ещё некоторые работы, – уточнил градоначальник.

На текущий год запланирован ремонт и обустройство ещё 50 остановок, на эти цели из муниципального бюджета выделено 4 млн леев. Ещё млн леев пойдёт на их содержание. Тендер на выполнение работ будет объявлен в ближайшее время.

Остановки, требующие ремонта в первую очередь, выбираются в зависимости от количества пользующихся ими пассажиров.

Всего на территории Кишинёва 952 остановки общественного транспорта: 619 в городе и 333 в пригородах. Из них 300 остановок находятся в ведении экономического агента, который год назад начал их ремонт.

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