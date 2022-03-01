Генпримар рассказал, в чём сейчас остро нуждаются беженцы из Украины

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В последние дни молдавская столица приняла большое количество беженцев, им оказывается помощь, а неравнодушные граждане и экономические агенты передали большое количество пожертвований.

Генеральный примар Ион Чебан, посетивший сегодня самый крупный центр размещения беженцев, обустроенный на Moldexpo, поблагодарил граждан за бескорыстную помощь. Он отметил, что сейчас количество центров в Кишинёве увеличивается день ото дня, и возникла острая необходимость в определённых вещах:

матрасы или спальные мешки – 3440 шт;

комплекты белья – 4014 шт;

комплекты одноразового постельного белья – 5000 шт;

подушки – 3780 шт;

одеяла – 3680 шт;

биотуалеты – 22 шт;

душевые кабины – 17 шт;

холодильники – 44 шт;

микроволновые печи – 44 шт;

стиральные машины – 19 шт.

Также необходимы горячие обеды, полотенца, мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца, подгузники, посуда и топливо.

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