Генпримар рассказал, какие работы ведутся в парке “La izvor” (ФОТО, ВИДЕО)

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Ион Чебан проинспектировал сегодня ход работ по реабилитации парка “La izvor”. По его словам, в скором времени здесь будут благоустроенный пляж, оросительные системы, освещение, велодорожки и дорожки для бега, парковка, охраняемая автостоянка.

– Для нас очень важно, чтобы всё было осуществлено в установленные сроки, а ко Дню города были готовы некоторые участки зелёной зоны, – отметил глава муниципия.

По словам градоначальника, в настоящее время работы ведутся на центральной аллее, где снимаются большие бетонные плиты, а на их место укладывается новое покрытие. Одновременно с этим ведутся строительство фонтана у входа в парк, а также установка уличного освещения и оросительной системы.

– Скоро будут готовы спортивные площадки вокруг стадиона для пляжного футбола. Это площадки для мини-футбола, тенниса, пляжного волейбола, фитнеса, а также детские площадки. Повторюсь – все они будут общественными, пользование ими будет бесплатным, – уточнил Чебан.

Кроме того, уже несколько дней идёт работа над обустройством пляжа в парке, который будет расширен. Там заменят песок, установят уличную мебель, душевые кабины и кабины для переодевания.

Напротив парка подготовлен участок для обустройства парковки на 460 мест, предназначенной для посетителей зелёной зоны.

– Пандемия COVID-19 показала нам, что жители столицы нуждаются в открытых площадках для отдыха. Поэтому мы обустроим в столице больше парков и скверов, чтобы люди могли безопасно проводить в них свободное время, – подчеркнул Чебан.

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