Генпримар распорядился провести инвентаризацию дорожных знаков в Кишинёве

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Ион Чебан распорядился провести оценку дорожных знаков на каждой столичной улице. По его словам, незаконно размещённые знаки нужно демонтировать, а в местах, где они необходимы, – установить.

Ответственные лица изучили данный вопрос, в результате чего было закуплено большое количество дорожных знаков. В то же время глава муниципия попросил, чтобы дорожные знаки соответствовали тем, что есть на асфальте, учитывая, что на многих улицах ведутся работы по нанесению дорожной разметки.

– Я узнал, что на улице М. Эминеску водители были оштрафованы на крупную сумму. Они припарковались в соответствии со знаком, а полицейские объяснили, что знак неправильный и давно должен был быть убран. Водители не должны гадать, является ли установленный дорожный знак законным или нет. Я против незаконной парковки, в том числе на тротуарах, но я также против незаконных действий в отношении водителей, – подчеркнул Ион Чебан.

Генпримар также призвал автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки и не парковать свои машины там, где это запрещено.

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