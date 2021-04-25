Генпримар – работникам сферы ЖКХ: Спасибо вам за ежедневный труд на благо кишинёвцев!

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан поздравил работников сферы коммунального хозяйства с их профессиональным праздником и поблагодарил за ежедневный труд по содержанию столицы в чистоте и порядке.

– Я ценю работу каждого сотрудника данной области. Вы те, кто, независимо от того, пандемия, ночь, снег или сильный дождь, выполняете свои обязанности для комфорта жителей Кишинева. Вместе с врачами, полицией и пожарными вы находитесь на первой линии, обеспечивая бесперебойное функционирование главных систем города. Желаю вам здоровья! – подчеркнул Ион Чебан.

Глава столицы призвал кишиневцев подумать в первую очередь о работниках жилищно-коммунального хозяйства, прежде чем мусорить. Он также добавил, что в прошлом и в нынешнем году примария выделила финансовые средства для закупки необходимой техники для уборки города.

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