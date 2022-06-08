Генпримар проверил ход ремонтных работ в многоэтажках на Рышкановке и в центре столицы

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Ион Чебан вместе с сотрудниками Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и претур секторов проинспектировал три многоквартирных дома, где ведётся капитальный ремонт.

Так, в секторе Рышкановка по адресу Мирон Костин, 16 осуществляется замена окон на всех восьми лестничных клетках дома. На улице Тудор Владимиреску, 1 ведутся работы по ремонту крыши.

В то же время ответственные лица проверили, как осуществляется ремонт сетей в доме по ул. Гурие Гросу 1, в секторе Центр.

– Поговорил с жильцами домов, у которых были и другие запросы. Все они будут приняты во внимание. У нас много проблем, но мы не останавливаемся на достигнутом. Постепенно дойдём до всех дворов многоквартирных домов, – подчеркнул Чебан.

К настоящему времени по трём адресам в Кишинёве капитальный ремонт уже завершён. Всего в этом году капремонт будет осуществлён в 75 домах. Адреса были выбраны в соответствии с количеством запросов от жителей Кишинёва.

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