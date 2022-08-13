Генпримар проинспектировал пострадавшие от непогоды сектора: Начнём работы как можно оперативнее

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Ион Чебан проинспектировал сегодня наиболее пострадавшие от урагана места в секторах Рышкановка и Чеканы.

Вместе с ответственными лицами он посетил несколько жилых домов, где были сорваны крыши, а также дом по адресу улица Браништий, 5/6 где полностью затоплен подвал.

Я поговорил с людьми, и мы договорились, что начнём работы как можно оперативнее, а в случае с Бранишний, 5/6, я проведу отдельную встречу с жителями, чтобы понять, как мы можем им помочь. Раньше здесь выдавали квартиры, в настоящее время – это 15 жилых помещений, – сказал Чебан.

Глава муниципия также добавил, что и сегодня ведутся работы в секторах Рышкановка и Чеканы, все службы находятся на территории.

По оценкам, ураган повалил или сломал около 3 000 деревьев, и только за вчерашний день было эвакуировано более 900 деревьев. Поэтапно мы будем восстанавливать инфраструктуру, в соответствии с приоритетами. Люди говорят, что никогда не видели такой катастрофы, которая произошла на этой неделе, – подчеркнул генпримар.

Предполагаемая сумма ущерба из-за урагана, прошедшего 9 августа, составляет 20 миллионов леев.

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