Генпримар проинспектировал парк «Валя Морилор» и Зелёный театр

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан оценил степень готовности парка «Валя Морилор».

По его словам, в парке предстоит реализовать ещё несколько проектов. Речь идёт о завершении строительства игровых и спортивных площадок.

Я попросил, чтобы все площадки были приведены в порядок. Также осмотрел Летний театр, где был завершён первый этап ремонтных работ. Мы обсудили работы, которые ещё предстоит выполнить до открытия театра, – отметил Чебан.

Первый этап реконструкции Зелёного театра, начатый 9 месяцев назад, выполнен на 99%. Вся территория была реабилитирована, демонтирован старый асфальт и заменены скамейки. В дальнейшем будут проведены работы по укладке плитки, ремонту забора и фасада.

Вместимость театра после завершения работ составит около 7 тысяч мест под открытым небом.

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