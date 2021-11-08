Генпримар призвал правительство предоставить стратегию по поддержке граждан в связи с ростом цен на газ

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Вместо «красивых картинок» в социальных сетях необходимы стратегии и планы по поддержке граждан из-за роста цен на газ. Именно этого потребовал от правительства генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

Чебан также добавил, что граждане будут просить уменьшить подачу тепла из-за объявленного повышения цен на газ.

Я надеюсь, что скоро у нас будет ясность с этими ценами, и, может быть, правительство объявит о пакете поддержки нуждающимся в холодный период года, в то время как сейчас примария Кишинёва оказывает помощь десяткам тысяч людей. Но, например, многие молодые люди, которые работают в Кишинёве, будут платить за газ почти столько же, сколько составляет их месячная зарплата. Как мотивировать молодёжь оставаться дома? Это повышение цен затронет всех. Я хочу видеть стратегии и планы действий, а не «красивые картинки» в интернете, которые не греют людей, когда в их домах холодно, а в карманах гуляет ветер, – подчеркнул градоначальник.

Он также добавил, что избирательная кампания закончилась, а до местных выборов осталось два года. В связи с этим он призвал власти поработать, а не вести ненужные разговоры.

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