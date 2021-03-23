Генпримар призвал молодёжные организации помочь Кишинёву получить титул Молодёжной столицы Европы

Генпримар призвал молодёжные организации помочь Кишинёву получить титул Молодёжной столицы Европы

По словам Иона Чебана, все столичные молодёжные организации приглашаются к участию в качестве стратегических партнёров, чтобы представить Кишинёв в финале конкурса, где будет присваиваться титул “Молодёжная столица Европы-2024”.

Молодёжные организации, которые намереваются участвовать в этом процессе, получат статус стратегического партнёра на основании соглашения о сотрудничестве, заключённого с Главным управлением образования, молодёжи и спорта, которое окажет поддержку и консультации в совместной деятельности и проектах, – уточнил Чебан.

Для получения статуса партнёра желающим предлагается заполнить заявку, перейдя по ссылке: https://forms.gle/pyURvKuyN5wcYB6Z9.

Напомним, что в начале марта Кишинёв стал одним из 4 городов-кандидатов на звание “Молодёжная столица Европы-2024”. Этот статус присуждает Европейский молодёжный форум европейскому городу сроком на год. В течение этого периода городу предоставляется возможность раскрыть культурную, социальную, политическую и экономическую жизнь молодёжи.

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