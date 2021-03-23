Генпримар призвал молодёжные организации помочь Кишинёву получить титул Молодёжной столицы Европы

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По словам Иона Чебана, все столичные молодёжные организации приглашаются к участию в качестве стратегических партнёров, чтобы представить Кишинёв в финале конкурса, где будет присваиваться титул “Молодёжная столица Европы-2024”.

Молодёжные организации, которые намереваются участвовать в этом процессе, получат статус стратегического партнёра на основании соглашения о сотрудничестве, заключённого с Главным управлением образования, молодёжи и спорта, которое окажет поддержку и консультации в совместной деятельности и проектах, – уточнил Чебан.

Для получения статуса партнёра желающим предлагается заполнить заявку, перейдя по ссылке: https://forms.gle/pyURvKuyN5wcYB6Z9.

Напомним, что в начале марта Кишинёв стал одним из 4 городов-кандидатов на звание “Молодёжная столица Европы-2024”. Этот статус присуждает Европейский молодёжный форум европейскому городу сроком на год. В течение этого периода городу предоставляется возможность раскрыть культурную, социальную, политическую и экономическую жизнь молодёжи.

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