Генпримар принял участие в новой акции по посадке деревьев в столице

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Генеральный примар Ион Чебан принял накануне участие в посадке около 350 лип и клёнов на аллее бульвара Мирча чел Бэтрын и в сквере по адресу Мирча чел Бэтрын, 29/1. Инициатива исходила от многих экономических агентов, спортсменов, артистов, лицеистов и общественных ассоциаций, которые таким образом сделали подарок городу в 585-ю годовщину со дня первого документального упоминания Кишинёва.

Речь идет о: Greening of the Planet, сети автозаправочных станций Vento, Ассоциации футзала Республики Молдова, Федерации мотокросса Молдовы, ассоциации жильцов, Молдо-турецком лицее, Академии телевидения, театра и кино.

– Таким образом, муниципий Кишинёв присоединяется к инициативе организации Greening of the Planet. 30 октября миллион человек из более чем 140 стран мира посадили миллион деревьев за 24 часа. Спасибо за ваши участие и желание сделать город комфортным для его жителей, – отметил Ион Чебан.

Акция будет продолжаться в течение следующего месяца в рамках кампании по посадке деревьев в столице. Напомним, что в прошлом году в зелёных зонах столицы было посажено более 65 тысяч деревьев разных пород.

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