Генпримар пригласил критиков посетить стройплощадку, чтобы увидеть весь процесс укладки асфальта (ФОТО)

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Некоторые люди могут лишь критиковать, но, по сути, не имеют представления ни о технологиях, ни о процессах реализации проектов. Так генеральный примар муниципия Ион Чебан прокомментировал опубликованную в соцсетях фотографию с заполненными решётками ливневой канализации на улице Албишоара.

К сожалению, технологию и процессы не знают даже те, кто имел отношение к управлению городом. Это ещё одна дезинформация – умышленная или ненамеренная. Хочу разочаровать вас, дорогие пользователи интернета, это часть процесса, – сказал Чебан.

По словам градоначальника, в технологическом процессе укладки асфальта рекомендуется закрывать ливнёвки разными способами, чтобы избежать попадания асфальта в канализацию.

Со всеми любопытными готов встретиться на строительной площадке, затем мы можем перейти к объектам, которые не реализовали бывшие, так называемые, лидеры столицы и большие “специалисты”, – подчеркнул примар.

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