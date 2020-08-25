Генпримар пригласил критиков посетить стройплощадку, чтобы увидеть весь процесс укладки асфальта (ФОТО)

Генпримар пригласил критиков посетить стройплощадку, чтобы увидеть весь процесс укладки асфальта (ФОТО)

Некоторые люди могут лишь критиковать, но, по сути, не имеют представления ни о технологиях, ни о процессах реализации проектов. Так генеральный примар муниципия Ион Чебан прокомментировал опубликованную в соцсетях фотографию с заполненными решётками ливневой канализации на улице Албишоара.

К сожалению, технологию и процессы не знают даже те, кто имел отношение к управлению городом. Это ещё одна дезинформация – умышленная или ненамеренная. Хочу разочаровать вас, дорогие пользователи интернета, это часть процесса, – сказал Чебан.

По словам градоначальника, в технологическом процессе укладки асфальта рекомендуется закрывать ливнёвки разными способами, чтобы избежать попадания асфальта в канализацию.

Со всеми любопытными готов встретиться на строительной площадке, затем мы можем перейти к объектам, которые не реализовали бывшие, так называемые, лидеры столицы и большие “специалисты”, – подчеркнул примар.

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