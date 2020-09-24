Генпримар представил отчёт об исполнении бюджета Кишинёва за первые полгода: профицит – 0,07 млрд леев

Генпримар представил отчёт об исполнении бюджета Кишинёва за первые полгода: профицит – 0,07 млрд леев

За первое полугодие 2020 года в бюджет муниципия Кишинёв поступили доходы на общую сумму 2,19 млрд леев. Такую информацию представил генпримар Ион Чебан.

Он отметил, что расходы составили 2,12 млрд леев. Таким образом, профицит бюджета – 0,07 млрд леев.

Основным фактором, повлиявшим на доходы, полученные за указанный период, стала пандемия COVID-19, оказавшая негативное экономическое влияние на бизнес-среду. При всём этом баланс бюджетных ресурсов положительный, что связано с более медленными темпами расходования.

За указанный период вся заработная плата и все социальные выплаты были осуществлены в полном объёме и в установленные сроки. На сегодняшний день непогашенных задолженностей нет, – подчеркнул градоначальник.

Полный отчёт можно найти здесь.

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