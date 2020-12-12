Генпримар представил мунсоветникам проект бюджета на 2021 год

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Как уточнил Ион Чебан, в проекте особо отмечены инвестиции в инфраструктурные проекты, призванные внести значительный вклад в развитие Кишинёва согласно потребностям его жителей.

По словам градоначальника, у советников есть время, чтобы изучить документ, позже исполнительная власть ответит на все их вопросы. В дальнейшем состоятся более подробные обсуждения.

Во вторник мы организуем обсуждения с представителями пригородов. В среду проведём обсуждения с экспертами в данной области, представителями гражданского общества и научных кругов, а также советниками. В четверг состоится окончательное обсуждение сборов с бизнес-ассоциациями. В пятницу и понедельник состоятся подробные дискуссии с фракциями муниципального совета. В субботу мы намерены обсудить в претурах работы, которые будут проводиться в следующем году, – уточнил Чебан.

Он добавил, что все заседания будут открытыми.

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