Генпримар – правительству: Газ уже есть, зачем школьникам сидеть дома?

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Большинство столичных родителей недовольны продлением школьных каникул и запретом проводить уроки онлайн.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что он получил множество вопросов по этому поводу.

Градоначальник пообщался с некоторыми членами сообщества «Солидарные родители» и сказал им, что в данном случае муниципальная комиссия ничего сделать не может, потому что решение принято Национальной комиссией и Министерством образования. Другое решение на местном уровне означало бы нарушение закона в условиях чрезвычайного положения, объявленного в стране.

Ион Чебан также обратил внимание на заявление Европейского регионального бюро ВОЗ, которое рекомендует и настоятельно призывает страны не закрывать школы, так как это будет означать коллапс в системе образования.

Мы не можем больше держать детей дома. Им нужна социализация, выход в привычную среду для обучения. Мы не можем терять ещё один год. Хотя я думаю, что не это было поводом для закрытия школ. У нас уже подписан контракт с «Газпромом», и, возможно, вы пересмотрите решение и вернёте столичных детей в школы, – написал генпримар на своей странице в соцсети.

Чебан также отметил, что если дети пойдут в школу в понедельник, то необходимо начать отапливать учреждения с конца этой недели, чтобы ученикам было комфортно заниматься.

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