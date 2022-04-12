Генпримар поздравил учеников художественных и музыкальных школ: Горжусь нашей молодёжью и деятелями культуры

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан поздравил 110 учащихся столичных начальных и средних школ, художественных и музыкальных школ, школ живописи и спорта.

Кроме того, муниципальную награду “За заслуги” получили 16 граждан, внёсших существенный вклад в развитие и популяризацию образования, науки и культуры.

Я пожелал ребятам больших успехов, а педагогов и деятелей культуры поблагодарил за их труд и достижения, которые нашли своё отражение в наших учениках. Горжусь нашей молодёжью и нашими деятелями культуры, – сказал Чебан.

Генпримар добавил, что примария Кишинёва заинтересована в повышении успеваемости в сфере образования. На текущий год муниципалитет утроил бюджет на культуру, спорт, образование и молодёжь.

Даже в нынешней непростой финансовой ситуации мы найдём средства, чтобы инвестировать в образование детей и вырастить талантливых людей, – подчеркнул Ион Чебан.

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