Генпримар потребовал устранить несоответствия, обнаруженные на тротуарах на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони (ФОТО)

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Иона Чебана возмутил тот факт, что на некоторых участках тротуаров на улицах Бэнулеску-Бодони и Пушкина обнаружены неровности. Он потребовал, чтобы несоответствия были исправлены как можно скорее, а вице-примар Виктор Киронда, назначенный ответственным, будет контролировать данный процесс.

Генпримар также отметил, что в настоящее время на указанных улицах устанавливают городскую мебель, а также ведутся работы по установке светодиодных ламп. Кроме того, на этой неделе будет отремонтирована часть тротуара на улице Пушкина, на отрезке от бульвара Штефана чел Маре до улицы Митрополита Варлаам.

– Это оживлённая часть тротуара, поэтому работы здесь будут проводиться в сжатые сроки. Остановка возле ТЦ “Gemenii” будет перенесена для того, чтобы не мешать движению общественного транспорта, – отметил Чебан.

Глава муниципия также уточнил, что тротуары на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони будут отремонтированы до улицы Албишоара, как и было запланировано с самого начала.

– Работы будут выполнены за счёт сэкономленных средств в процессе восстановления тротуаров на улицах Матеевича и Иерусалим, – уточнил генпримар.

Также к концу декабря, если позволят погодные условия, будет реабилитирован отрезок по улице Матеевича, расположенный между двумя улицами, где уже отремонтированы тротуары.

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