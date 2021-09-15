Генпримар потребовал прекратить работы в историческом здании в центре столицы

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Генеральный примар Ион Чебан потребовал прекратить ремонт в историческом здании по улице Болгарская, 24 в Кишинёве. По словам градоначальника, примария не выдавала разрешительных документов на проведение работ.

Владелец начал некоторые работы без разрешительных документов. Случай задокументировали, и претура сектора обсудит этот вопрос с собственником здания. Будет составлен протокол о проведении неавторизованных строительных работ, – заявил Ион Чебан.

Генпримар добавил, что таким образом, согласно закону, будет рассматриваться каждый отдельный случай.

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