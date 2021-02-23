Генпримар потребовал от ответственных за уборку улиц навести порядок в городе

0

Ион Чебан призвал руководителей муниципальных предприятий выполнять свои обязанности и навести порядок в городе, иначе те, кто не справится, будут уволены.

На улице с каждым днём становится теплее. В этих условиях мы попросили ответственных начать уборку во всех секторах! Я лично осмотрел город в выходные и остался недоволен увиденным. Груды мусора, ветки, упавшие деревья, нетронутые метлой улицы. Создаётся впечатление, что город не убирали месяцами. Руководители муниципальных предприятий должны взяться за дело и навести порядок в городе. Независимо от дня недели город должен быть чистым и уютным, – отметил генпримар.

По словам главы муниципия, пишет moldpres.md, у ответственных за уборку города есть на это десять дней.

Жду отчёта от “Апэ-Канал Кишинэу”, Главного управления жилищно-коммунального хозяйства, дирекции “Exdrupo” и Ассоциации по управлению зелёными насаждениями со сроками и планом мероприятий в каждом секторе. Я попросил экономических агентов заключить договоры с Î.M. “Autosalubritate”, а также не стесняться налагать крупные штрафы на юридических лиц, которые не будут убирать прилегающие территории, – подытожил Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.