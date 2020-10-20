Генпримар потребовал объяснений у муниципальных подразделений в связи с отсутствием планов действий, рекомендованных Счётной палатой

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Ион Чебан потребовал объяснений от муниципальных подразделений, которые не предоставили планы действий по реализации рекомендаций Счётной палаты. Так, 33 подразделения должны были до 15 сентября подать в Управление внутреннего аудита соответствующие документы.

Глава муниципия отметил, что, начиная со следующего заседания муниципальных служб, руководители подразделений, ответственные за выполнение рекомендаций, должны будут отчитаться о стадии выполнения указаний, а также об устранении недочётов, выявленных Счётной палатой. Согласно предоставленной генпримаром информации, в настоящий момент 6 подразделений не предоставили информацию по этому поводу, 9 подразделений представили данные позже установленного срока, 7 подразделений указали неполную информацию и 10 сообщили, что они не включены в отчёты Счётной палаты или не имеют невыполненных рекомендаций.

Ион Чебан подчеркнул, что полнота и достоверность представленной информации – ответственность каждого руководителя подразделения.

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