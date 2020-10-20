Генпримар потребовал объяснений у муниципальных подразделений в связи с отсутствием планов действий, рекомендованных Счётной палатой

Генпримар потребовал объяснений у муниципальных подразделений в связи с отсутствием планов действий, рекомендованных Счётной палатой

Ион Чебан потребовал объяснений от муниципальных подразделений, которые не предоставили планы действий по реализации рекомендаций Счётной палаты. Так, 33 подразделения должны были до 15 сентября подать в Управление внутреннего аудита соответствующие документы.

Глава муниципия отметил, что, начиная со следующего заседания муниципальных служб, руководители подразделений, ответственные за выполнение рекомендаций, должны будут отчитаться о стадии выполнения указаний, а также об устранении недочётов, выявленных Счётной палатой. Согласно предоставленной генпримаром информации, в настоящий момент 6 подразделений не предоставили информацию по этому поводу, 9 подразделений представили данные позже установленного срока, 7 подразделений указали неполную информацию и 10 сообщили, что они не включены в отчёты Счётной палаты или не имеют невыполненных рекомендаций.

Ион Чебан подчеркнул, что полнота и достоверность представленной информации – ответственность каждого руководителя подразделения.

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