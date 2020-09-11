Генпримар после заседания с преторами: Они несут ответственность за всё, что происходит в их секторах

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Ион Чебан провёл еженедельное заседание с преторами секторов. На нём обсуждались принятые меры, проекты, проблемы, а также решения для развития столицы.

Другой темой встречи было поддержание порядка в городе и недопущение нарушения закона некоторыми его жителями, а также составленные по таким случаям протоколы.

Многочисленные проекты, которые сегодня реализуются в городе, должны быть выполнены качественно и в установленные сроки. Каждый претор должен быть хорошим хозяйственником в своем секторе. Преторы несут ответственность за всё, что происходит в их секторах, и я продолжу спрашивать с них, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее генпримар потребовал от преторов максимальной ответственности и участия в реализации каждого из многочисленных проектов, осуществляемых в столице.

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