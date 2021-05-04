Генпримар после посещения Санкт-Петербурга: Сожалею, что ранее Кишинёв не сотрудничал в полной мере с другими городами

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В конце прошлой недели генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вернулся из поездки в Санкт-Петербург, где были подписаны важные соглашения о сотрудничестве между городами.

Как я уже говорил, нам полезен любой опыт развитых городов. Сожалею, что до сих пор Кишинёв не сотрудничал в полной мере с другими городами. С момента моего вступления в должность мы пользуемся поддержкой и помощью многих стран и городов, и это только плюс для Кишинёва. Речь идёт о финансировании инфраструктурных проектов, пожертвованиях, поддержке для создания важных документов, таких как Стратегия развития Кишинёва, а также о передаче опыта в различных областях – архитектура, транспорт, управление отходами и проекты по развитию города, – сказал Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

Генпримар также добавил, что местным властям не стыдно признать, что Кишинёву есть чему поучиться у других городов.

Всё, что мы сделали в прошлом году, – это только начало. Я признаю, что были и ошибки, но мы сделали выводы. Некоторые проекты были начаты без эскизов, потому что мы хотели, чтобы работа продвигалась. Но мы хотим быть лучше и не повторять этих ошибок. Поэтому в этом году каждый инфраструктурный проект – дорога, парк, сквер – будет осуществляться только по эскизам со всеми необходимыми документами. В дальнейшем нам предстоит очень много работы, – подчеркнул Ион Чебан.

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