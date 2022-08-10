Генпримар после инспекции в городе созвал заседание муниципальных служб

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В Кишинёве муниципальные службы всю ночь осуществляли работы по расчистке дорог и устранению наиболее сильных разрушений после ливня, прошедшего накануне вечером.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, работы по устранению последствий стихии, от которой в основном пострадали Рышкановка и Чеканы, продолжаются. По его словам, ответственные лица сегодня собираются на заседание в примарии.

– Уважаемые граждане, пожалуйста, будьте осторожны на улицах и во дворах до тех пор, пока муниципальные службы не устранят последствия урагана. Деревья повалены, ветки сломаны, провода и крыши повреждены. Пострадавшим была оказана помощь, они были доставлены в больницу. Но, к сожалению, есть один погибший. После инспекции в городе все ответственные лица собираются на заседание, – написал генпримар на своей странице в соцсети.

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