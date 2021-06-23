Генпримар пообещал госслужащим премии по случаю их профессионального праздника

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан поздравил государственных служащих с их профессиональным праздником.

Поздравляю всех тех, кто трудится для граждан и общества. Дорогие служащие, от вашей работы зависит развитие сёл, городов и страны. Желаю вам крепкого здоровья, настойчивости, преданности делу и достижений во всех начинаниях, – сказал Чебан.

Глава муниципия с сожалением отметил, что труд государственных служащих не оценён по достоинству, несмотря на то, что они выполняют огромную работу, и на их плечи ложатся заботы других людей.

Поэтому я внесу предложение в МСК о присуждении премии всем государственным служащим по случаю их профессионального праздника, также мы вручим дипломы. Люди работают усердно, их труд нужно ценить. И если заработная плата не зависит от муниципалитета, мы стремимся другими методами мотивировать и поддерживать работников, – подчеркнул генпримар.

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