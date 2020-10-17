Генпримар показал улицу Албишоара и русло реки Бык во время утреннего дождя: С ними всё в порядке (ВИДЕО)

0

В то время как многопрофильные “специалисты” и критики работы столичной примарии сидят по домам в дождливую погоду, генеральный примар Ион Чебан поехал на улицу Албишоара, чтобы посмотреть на её состояние во время дождя.

В ходе прямого эфира на Facebook градоначальник показал работу ливневой канализации, которая на данный момент находится в процессе ремонта, а также русло реки Бык.

Показываю вам русло реки Бык. Сейчас обычный дождь, и всё в порядке. Да, во время сильных ливней, 4-5 раз в год, возможно, проблемы и будут. Но сейчас, во время нормального дождя, и с Албишоарой, и с рекой Бык все хорошо, – подчеркнул Чебан.

Напомним, недавно были завершены работы по очистке русла реки Бык на двух участках, далее последуют работы по обслуживанию и ремонту технической системы. Всего из русла реки было извлечено 50 тысяч тонн ила.

Помимо этого, на улице Албишоара ведутся работы по модернизации системы ливневой канализации. Были заменены некоторые решётки, по всей улице будет оборудовано ещё 160 решеток, а также будут восстановлены те, которые ранее были закрыты асфальтом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.