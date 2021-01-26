Генпримар пояснил, почему случились задержки в выплате зарплат: Это происходит в начале каждого финансового года

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Как сообщила примария Кишинёва, процесс финансирования расходов из муниципального бюджета 2021 года был начат 21 января текущего года, что привело к задержке выплаты заработной платы некоторым муниципальным учреждениям.



– Ситуация была связана с относительно поздним утверждением и публикацией бюджета на 2021 год, что совпало с праздничными днями, а также некоторыми техническими проблемами, возникшими в процессе распределения бюджета муниципия Кишинев в рамках информационной системы финансового менеджмента, – пояснил Ион Чебан.

Таким образом, публикация всех документов, относящихся к бюджетам органов/учреждений, финансируемых из муниципального бюджета, стала возможной 22 января с превышением крайнего срока на один день.

При этом, как поясняет муниципалитет, трансферы из государственного бюджета на образование, финансирование спортивных школ и так далее поступили на счет муниципального бюджета из госбюджета в пятницу в 16.45. В последующие дни финансово-банковские учреждения, обслуживающие бюджетные учреждения, не работали, так как были праздники и выходные.

Генпримар заверил, что в ближайшее время ситуация нормализуется.

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