Генпримар отправился в Хельсинки: Нам предстоит много работы, чтобы изменить Кишинёв и достичь высоких стандартов

Генпримар отправился в Хельсинки: Нам предстоит много работы, чтобы изменить Кишинёв и достичь высоких стандартов

Ион Чебан находится с рабочим визитом в Хельсинки, по приглашению финской стороны.

По словам градоначальника, цель поездки – обмен опытом и передовой практикой, которые будут реализованы в Кишинёве. В ходе визита у него состоится ряд встреч с руководством города.

Мне удалось прогуляться по улицам Хельсинки, и нам предстоит много работы, чтобы изменить Кишинёв и достичь высоких стандартов. Я увидел остановки общественного транспорта с электронными информационными панно. Мы будем работать над тем, чтобы внедрить подобную систему у нас. Я не увидел в городе большого количества рекламы и киосков, расположенных на каждом углу. В центре города нет зелени, а на пешеходных аллеях вместо тротуарной плитки – мелкий гравий, – рассказал Чебан.

Глава муниципия также разместил на своей странице в соцсети сделанные им снимки улиц Хельсинки.

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