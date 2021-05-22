Генпримар осмотрел ход ремонтных работ на улице Ион Крянгэ

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан провёл сегодня встречу с лицами, ответственными за капитальный ремонт дороги на улице Ион Крянгэ.

– В настоящее время от улицы Е. Кока до кольцевой развязки на улице Алба Юлия проводится укладка основного асфальтового слоя. Кроме того, на некоторых участках дороги укладывают слой геотекстиля, который не позволит трещинам образоваться в верхнем слое, – рассказал Ион Чебан.

По его словам, вскоре будут заменены канализационные сети в периметре улиц Е. Кока и бул. Штефана чел Маре и повышен уровень канализационных колодцев и ливневой канализации, которые также будут очищены. Затем будет нанесен слой износа. Кроме того, ведутся работы по обустройству тротуаров, зеленых зон и подъездных путей во дворы жилых домов.

– На сегодняшний день ведутся сложнейшие работы по укладке подземных сетей. Работы выполняются в установленные сроки, поэтому мы намерены открыть улицу Иона Крянгэ как можно скорее, – подчеркнул Чебан.

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