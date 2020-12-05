Генпримар осмотрел ход работ на тротуаре и в подземном переходе на улице Каля Ешилор

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Ион Чебан проинспектировал сегодня ремонтные работы в секторе Буюканы. По его словам, продолжаются работы на тротуаре рядом с круговой развязкой на улице Иона Крянгэ. Здесь был демонтирован старый асфальт, сейчас устанавливаются бордюры и укладывается тротуарная плитка.

Одновременно запланированы работы по установке оросительной системы, обустройству парковки, велодорожки и зеленых насаждений.

– Однако в этом году будут выполнены те работы, которые можно проводить в холодный период. Некоторые работы, например, асфальтирование велодорожки, можно отложить до весны. Отмечу, что работы также ведутся на тротуаре возле подземного перехода. Сейчас эвакуируются киоски и павильоны, которые выглядят плохо и расположены прямо на тротуаре, – сказал Чебан.

Градоначальник отметил, что на первом этаже здания экономические агенты оформят киоски в едином стиле, что не повлияет на эстетический облик города.

Ион Чебан также уточнил, что в подземном переходе поблизости начались ремонтные работы. Оттуда эвакуировали 4 киоска, а на следующей неделе демонтируют еще 8 торговых точек.

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