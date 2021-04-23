Генпримар обсудил с председателем ICMA Europe реализацию проекта City Manager

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Генеральный примар Ион Чебан провёл встречу с председателем Европейского представительства Международной ассоциации рынков капитала (ICMA Europe).

В ходе встречи председатель ICMA выразил готовность наладить сотрудничество с примарией Кишинёва путём предоставления экспертизы и консультаций для реализации проекта City Manager.

В большинстве местных публичных администраций в других странах есть эта должность – она направлена на развитие услуг и привлечение в местные органы власти лучшего опыта из разных стран, – отметил Чебан.

Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) — это саморегулируемая организация и торговая ассоциация международного финансового рынка.

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