Генпримар обсудил с председателем ICMA Europe реализацию проекта City Manager

Генпримар обсудил с председателем ICMA Europe реализацию проекта City Manager

Генеральный примар Ион Чебан провёл встречу с председателем Европейского представительства Международной ассоциации рынков капитала (ICMA Europe).

В ходе встречи председатель ICMA выразил готовность наладить сотрудничество с примарией Кишинёва путём предоставления экспертизы и консультаций для реализации проекта City Manager.

В большинстве местных публичных администраций в других странах есть эта должность – она направлена на развитие услуг и привлечение в местные органы власти лучшего опыта из разных стран, – отметил Чебан.

Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) — это саморегулируемая организация и торговая ассоциация международного финансового рынка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md