Генпримар объявил «Весеннюю генеральную уборку» в Кишинёве: к участию приглашаются все желающие

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В эту субботу, 9 апреля, в 9:00 примария столицы приглашает горожан и представителей ассоциативного сектора на мероприятия по благоустройству территории столицы в рамках кампании «Весенняя генеральная уборка». Как отметил генеральный примар столицы Ион Чебан, участников обеспечат перчатками, пакетами и транспортом для вывоза мусора.

Наряду с гражданами к акции будут привлечены специализированные муниципальные службы: Главное управление жилищно-коммунального хозяйства, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и оказания услуг, МП «Ассоциация по управлению зелеными насаждениями».

– Мы надеемся, что усилия команды примарии поддержат как можно больше жителей города в виде как помощи в уборке, так и в поддержании чистоты, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Масштабная кампания «Весенняя генеральная уборка» проводилась в Кишинёве и год назад.

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