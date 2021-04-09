Генпримар о возобновлении работы школ Кишинёва: Мы обсуждаем этот вопрос с врачами

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Одним из основных приоритетов примарии Кишинёва на данный момент является вакцинация педагогов, чтобы как можно скорее вернуть детей за парты, однако конкретные даты открытия школ пока назвать невозможно.

Такова на данный момент ситуация в молдавской столице, отметил Ион Чебан. Он также сообщил, что по мнению врачей, сейчас необходимо дождаться, чтобы педагоги получили вторую дозу вакцины. Генпримар подчеркнул, что хочет скорейшего возвращения школьников за парты, однако безопасность сейчас превыше всего.

Нас критикуют в любом случае. Каждое решение даётся нам очень сложно. У меня тоже есть дети, сын ходит в детский сад, а дочь – в школу, я вижу, как проходят занятия онлайн, и я понимаю всё. Сейчас мы предпочли оставить детей дома, на онлайн-обучении, так как ситуация с заболеваемостью очень сложная. Так поступили и многие другие страны. Возможно, это непопулярная мера, но для нас главное – безопасность всех граждан. Мы всегда действуем согласно букве закона и, полагаю, поступаем правильно, – сказал градоначальник.

Напомним, за первые три дня в Центре вакцинации, открытом примарией Кишинёва на прошлой неделе, были привиты 622 человека из числа дидактических кадров школ и детских садов, соответствующие критериям текущего этапа иммунизации.

Сейчас муниципалитет ведёт переговоры с центральными властями о том, чтобы получить вакцины для ускорения процесса.

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