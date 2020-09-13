Генпримар о вандалах, уродующих столицу: Все будут найдены и оштрафованы

0

Несмотря на все попытки местной власти преобразить столицу, есть люди, которые портят муниципальное имущество и совершают противозаконные действия. Генеральный примар Ион Чебан опубликовал фотографии, на которых изображено, как некоторые лица воруют тротуарную плитку со строительных площадок, портят стены, снимают уложенные провода, устанавливают незаконные парковки, выбрасывают мусор на землю.

– На фотографиях видно, как на бульваре Дачия, 46, «хозяева» устанавливают свою личную парковку. В ремонтируемом подземном переходе на улице Руссо на Чеканах выдернули провода. В подземном переходе на Виадуке оставили следы ног на стенах. В переходе на Рышкановке также разрисовали стены. Люди делают всё, что им нравится, но им в итоге не нравится, как выглядит наш город. А город такой, каким мы сами его делаем, – сказал Ион Чебан.

По словам градоначальника, все, кто совершает подобные действия, будут оштрафованы. Некоторые лица уже найдены.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.