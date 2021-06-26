Генпримар о скандале с гостиницей “Националь”: Киронда использует это как завесу от своей бездеятельности

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Вице-примар Кишинева Виктор Киронда использует тему гостиницы “Националь” в качестве так называемой дымовой завесы, за которой он маскирует проблемы во всех областях своей работы. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе программы на частном телеканале.

Он подчеркнул, что данная территория является частной собственностью, на протяжении 15 лет находится в неудовлетворительном состоянии и является прибежищем для сомнительных личностей.

– Это кошмарное здание в самом центре столицы, и решить вопрос с ним необходимо. Хочу отметить, что примария не давала разрешения на строительство, на данный момент по этому поводу ведутся публичные слушания. Документация есть только касательно сноса здания, и она полностью соответствует закону. Также по этому вопросу создана следственная комиссия в примарии. Помимо этого, мы ждем результаты проверок со стороны компетентных следственных органов. Я предлагаю обсуждать не проблемы, которые могут возникнуть впоследствии, а те, которые существуют сейчас и, к слову, находятся в ведении Виктора Киронды, – подчеркнул градоначальник.

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