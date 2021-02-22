Генпримар о ситуации с COVID-19 в Кишинёве: Вакцины ещё нет, а люди уже расслабились (ВИДЕО)

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Лечение одного случая коронавируса с применением интенсивной терапии обходится бюджету в 20-60 тысяч леев.

Такую цифру в ходе оперативного заседания муниципальных служб озвучил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он возмутился тому, что многие граждане расслабились, необоснованно полагая, что пандемия COVID-19 отступила.

В последнее время я наблюдаю, что люди расслабились. Во многих магазинах не измеряют температуру, в некоторых нет даже дезинфицирующего средства, – я прошёлся по торговым точкам в выходные, и мне приходилось спрашивать, где оно. Люди должны знать, что лечение одного случая коронавируса с применением интенсивной терапии обходится бюджету в 20-60 тысяч леев, – подчеркнул генпримар.

Он попросил граждан быть очень внимательными и не расслабляться, пока не пришла вакцина. При этом он выразил озабоченность тем, что препарат ещё не прибыл в Молдову, хотя заявлений по этому поводу было сделано уже достаточно.

Тем, кто много болтает, я предлагаю заниматься делом и предпринять всё для того, чтобы вакцина прибыла в Молдову как можно скорее. Я наблюдаю за тем, что происходит, и опасаюсь, чтобы наша страна не стала последней страной в Европе в очереди на прививку, – отметил Чебан.

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