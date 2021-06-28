Генпримар о сезонных ярмарках: Наша цель – поддержать местных производителей, а не обдирать людей

Генпримар о сезонных ярмарках: Наша цель – поддержать местных производителей, а не обдирать людей

Сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня должны быть организованы для реализации местных продуктов по приемлемым ценам. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

– Прошу преторов ввести чёткие правила, чтобы выявлять продавцов, занимающихся посреднической торговлей, и избежать реализации продуктов неместного производства. Мы не допустим, чтобы цены были увеличены в два или в три раза, наша цель – поддержать производителей, а не обдирать людей, – подчеркнул Чебан.

Глава муниципия отметил, что сезонные ярмарки пользуются популярностью у горожан. Они проходят во всех секторах столицы по субботам и воскресеньям.

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