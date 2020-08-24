Генпримар о сбросах сточных вод в канализацию: Apă-Canal имеет полное право отключить нарушителей

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В связи с появившимся в столице неприятным запахом генеральный примар Ион Чебан высказал предположение, что экономические агенты, нарушающие нормы, избегают наказания при помощи коррупции.

– Долгое время на нарушения, приводящие к появлению неприятного запаха, закрывали глаза. Экономических агентов, сбрасывающих сточные воды в городскую канализационную систему, не мотивировали оборудовать станции по предварительной очистке этих вод. Именно сброс таких вод без предварительной обработки и приводит к появлению специфического запаха в городе. Apă-Canal Chișinău имеет полное право отключить нарушителей, и если это сделать с несколькими экономическими агентами, то и все остальные задумаются, – заявил Чебан.

Он также рассказал, что, согласно отчету, представленному рабочей группой, в возникновении проблемы присутствует человеческий фактор, и подчеркнул, что виновные должны быть уволены.

– Весь город не должен страдать из-за чьей-то плохой работы или желания сэкономить. В скором времени мы введем в эксплуатацию новую станцию, над которой много трудились. В связи с этим у меня вопрос к специалистам Apă-Canal Chișinău – справится ли новая станция с существующими объемами сброса сточных вод, и если нет, то кто ответит за это? – поинтересовался Чебан.

Отчет рабочей группы по расследованию данной проблемы опубликован на сайте примарии Кишинева. Согласно документу, АО Apă-Canal Chișinău имеет законное право в критической ситуации приостанавливать оказание услуг потребителям, не соблюдающим действующие правила. Однако компания не использует эти правовые инструменты, ограничиваясь только выставлением счетов экономическому агенту в связи с выявленными нарушениями. Это говорит о неэффективном управлении.

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