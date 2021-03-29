Генпримар о ремонте улицы Албишоара: Изъяны есть лишь на нескольких десятках метров, они будут устранены

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Из общей протяженности около 4 километров отремонтированной улицы Албишоара несоответствия есть лишь на нескольких десятках метров, в особенности это касается моста на улице Михай Витязул. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного заседания муниципальных служб заявил градоначальник Ион Чебан. Он подчеркнул, что все эти огрехи вскоре будут исправлены.

– Улицу уже осмотрели специалисты. Помимо этого, теперь, когда позволяют погодные условия, будут проведены дополнительные лабораторные исследования, – сказал генпримар.

Также он отметил, что необходимо увеличить срок гарантии на выполненные работы по смене слоя асфальта, который, согласно закону, подрядчик должен предоставить заказчику. На данный момент этот срок составляет 1 год. Ион Чебан поручил вице-примару Илие Чебану заняться данным вопросом.

– Сейчас парламент занимается больше политикой, а мы “подкинем” им практической работы. Давайте подумаем, как можно увеличить этот срок. Полагаю, что ни одна фракция не будет против этого, так как речь идет об интересах всех граждан, – заметил градоначальник.

Напомним, ранее Ион Чебан заявил, что несоответствия на улице Албишоара будут устранены за счет подрядчика.

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