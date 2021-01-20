Генпримар о работе с правительством: Неважно, какого оно “цвета”, важны интересы кишинёвцев (ВИДЕО)

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Политическая нестабильность в Молдове и, в частности, отставка правительства пока не повлекли каких-либо особых негативных последствий для Кишинёва.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан в ходе передачи на частном телеканале. Он отметил, что у примарии Кишинёва с правительством были специфические отношения, но при этом была начата реализация ряда проектов. Он выразил надежду, что их осуществление продолжится, независимо от политических предпочтений, потому что это касается не кого-то лично, а всех жителей Кишинёва.

Есть проект строительства первых трёх сегментов объездной дороги Кишинёва, решения по которому мы сейчас ждём. Мы работаем и с министерством финансов, и с министерством образования. С министерством культуры мы организовали великолепные праздники и при этом не ставили каждый свою ёлку. Также у нас налаживается сотрудничество с министерством экономики касательно создания свободной экономической зоны Кишинёва. Надеюсь, что все эти проекты, цель которых – улучшить жизнь людей, продолжатся, вне зависимости от того, какого “цвета” будет правительство и от того, когда будут выборы. Самое главное – это конструктивный диалог, – подчеркнул Чебан.

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