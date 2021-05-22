Генпримар о проекте “Социальный диалог с кишинёвцами”: Эта инициатива сближает нас с горожанами

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В сквере “Михай Эминеску” сегодня прошли культурно-художественные мероприятия в рамках муниципального проекта “Социальный диалог с кишинёвцами”. По словам генерального примара Иона Чебана, присутствовавшего на данном действе, эта инициатива сближает муниципалитет с горожанами.

– Практически каждые выходные будут проводиться такие красивые и душевные мероприятия, и мы будем выделять тех, кто приносит нам известность как в стране, так и за её пределами. На прошлой неделе состоялось несколько концертов, в эти выходные – два: сегодня, в сквере “Михай Эминеску”, и завтра, в парке “Долина роз”, – сказал Ион Чебан.

По словам генпримара, инициирование проекта было вызвано желанием разнообразить формы организации культурных мероприятий в период пандемии с целью использования художественного потенциала арт-сообществ, обмена опытом между поколениями художников и молодежью, привлечения и поощрения талантливых детей и молодых людей, продвижения художественного и творческого потенциала молодежи, стимулирования общественного интереса к аутентичным художественным произведениям, продвижения местных художественных ценностей – творческих коллективов, изобразительного искусства и культурного наследия Кишинёва.

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