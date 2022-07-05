Генпримар о проекте “Онлайн-образование”: Он стал национальным примером и востребован за рубежом

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В столице прошла Международная конференция “Онлайн-образование без границ”. Цель мероприятия – рассмотреть самые значимые успехи, достигнутые в рамках трансграничного проекта “Онлайн-образование без границ” в 2020-2022 годах, – инициативы, осуществляемой в рамках проекта “Электронная библиотека www.educatieonline.md”, реализуемого примарией Кишинёва.

Генеральный примар Ион Чебан, принявший участие в конференции, отметил, что гордится этим проектом, который стал национальным примером и востребован за рубежом.

– Электронную библиотеку “Онлайн-образование” мы запустили в простом формате, представляющем собой концепцию открытого образовательного ресурса под девизом “Учиться по-другому”, как решение проблемы социальной изоляции в связи с пандемией. За эти 2 года удалось собрать более 7600 видеоуроков по всем основным предметам для 1-12 классов.

За этим проектом стояла сильная команда специалистов, партнёров, людей, которые хотели помочь, и много учителей. С момента запуска библиотеки зарегистрировались 749 356 пользователей, ею пользуются 7 119 265 человек со всего мира, – отметил Ион Чебан.

В трансграничном проекте “Онлайн-образование без границ” в 2020-2022 годах приняли участие более 5000 учителей из Молдовы и других стран, которые вовлекали учеников в различные образовательные инициативы, направленные на развитие ключевых компетенций для успешной карьеры в 21 веке.

На сегодняшней конференции были представлены наиболее запоминающиеся трансграничные партнёрства, победившие в конкурсе “Онлайн-образование без границ – выдающиеся трансграничные сотрудничества”. Также здесь проходит одноимённая выставка, в рамках которой ученики и преподаватели с гордостью демонстрируют свои успехи в партнёрстве с “Онлайн-образованием”.

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