Генпримар о парковках в столице: Мы создаём места, но машин очень много

0

Столичные улицы буквально забиты припаркованными машинами, и муниципалитет пытается постепенно решить эту проблему. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что муниципалитет активно работает в этом направлении и создаёт места для парковки, но машин в городе очень много.

– Создана парковка у парка “Валя Морилор”, она свободна. Обустроена парковка на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаильской, поблизости обустраивается еще одна. Создана парковка у парка “Алунелул”, неподалеку есть еще одна. Сделана временная парковка у парка “Дендрарий” – весной она будет обустроена. Есть парковка у парка “Ла Извор”, а еще одна, на 400 мест, появится на улице Гидигич. Парковочные места также обустраиваются у ремонтируемых тротуаров, – перечислил примар.

Он отметил, что на данный момент обнаруживается много мест для обустройства парковок, но многие из них были захвачены.

– Кто знал о том, что круговая развязка у Tutun CTC является частной собственностью, и мы не можем ее обустроить? Зелёная зона рядом с новым зданием напротив министерства здравоохранения находится в частной собственности. Зелёная территория перед Дворцом спорта Государственного университета – там хотели построить заправку, но я не позволил. А как были приватизированы фонтаны на Ботанике, на бульваре Дачия? Мы не можем действовать в отношении таких участков, – отметил Чебан.

Напомним, недавно было завершено обустройство муниципальной общественной парковки по адресу улица Измаильская, 27.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.