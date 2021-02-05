Генпримар о мунсоветниках-популистах: Они не хотят попросить прощения у своих избирателей?

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Некоторые члены муниципального совета Кишинёва занимаются предвыборной кампанией и откровенным популизмом. Об этом сказал Ион Чебан в ходе телепередачи на Ren TV.

Мне очень досадно, когда я вижу, что у микрофона некоторые люди упражняются в “остроумии”. Здравомыслящих людей там немного, остальные попросту популисты. Когда в мунсовете был вопрос о покупке автобусов, они жонглировали разными юридическими терминами, голосовали несколько раз, в итоге на сегодняшний день автобусов у нас нет. Они в любом случае будут. Я очень надеюсь, что эти “товарищи” прекратят заниматься популизмом и извинятся перед гражданами муниципия, в особенности перед жителями пригородов, которые вынуждены толкаться в переполненных маршрутках, – отметил Чебан.

Генпримар усомнился в том, что эти мунсоветники наконец займутся делом, отбросив личные интересы и амбиции.

Я думаю, что этого не произойдёт, потому что уровень цинизма и лживости у некоторых “товарищей” очень большой. Но я всё ещё надеюсь на честность и правильность хотя бы по отношению к своим избирателям. Будьте честны с ними, – призвал Чебан.

В этой связи градоначальник рассказал о работе муниципальных служб, которая начинается в глубокой ночью.

У этих людей, а их около 600 человек, не самая большая зарплата. Но они работают усердно, начиная с ночи, и я искренне преклоняюсь перед ними. Но обязательно найдутся критики, которые укажут на неубранный тротуар, – заключил генпримар.

Напомним, Ион Чебан неоднократно критиковал муниципальных советников, которые получают более 3 000 леев за одно заседание.

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