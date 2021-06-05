Генпримар о мероприятиях, посвящённых Международному дню защиты детей: Культурный аспект очень важен

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Сегодня в Кишинёве проводится множество культурно-художественных мероприятий, посвящённых Международному Дню защиты детей. Так, в центре столицы на площади Великого национального собрания дети бесплатно могут прокатиться на туристическом троллейбусе по улицам Кишинёва.

– Во время поездки малышей будет сопровождать гид, который расскажет о важных туристических достопримечательностях города. Поездка интересная и познавательная, у детей есть возможность открыть для себя небольшую часть города, пообщаться друг с другом и задать вопросы гиду. Также на площади Великого национального собрания можно порисовать кисточками на выставленном троллейбусе, – сказал генпримар Ион Чебан.

Кроме того, в сквере «Михай Эминеску» организован праздничный концерт с участием учеников внешкольных художественных учебных заведений и выдающихся артистов страны со своими детьми. Выступают дети из музыкальных школ и музыкальных студий «Do-re-micii», «TiGiAcademy», «Voice-Akord”.

В то же время в сквере «Михай Долган» по улице Болгарская дети могут принять участие в развлекательной программе «Copilarie, clipe de magie». Выступают воспитанники творческого центра «Floarea Soarelui», ансамбля спортивного танца «Tinerețe», ансамбля современного танца «Tip-top», технологического лицея для слабовидящих, теоретического лицея «Георге Асаки», теоретического лицея «Михай Витязул», теоретического лицея «Универсул», теоретического лицея «Николае Сулак».

– Культурный аспект очень важен. Нам нужно знать героев, которые делают нашу страну знаменитой, – подчеркнул Чебан.

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