Генпримар о Дне вина: Мы готовы предоставить любое место для проведения праздника

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Примария Кишинёва готова предоставить любое место в городе по запросу Национального офиса винограда и вина для проведения Национального дня вина, который будет организован в столице в октябре.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан в ходе заседания с производителями вина из Республики Молдова.

Мы готовы оказать необходимую поддержку, если на тот момент не будет эпидемиологических ограничений. Я считаю, что праздник вина, который в этом году проходит в 20-й раз, является важным для поддержки производителей, особенно после сложного периода пандемии, для продвижения винных продуктов, а также для привлечения туристов в столицу, – сказал Чебан.

Глава муниципия также добавил, что в дальнейшем примария Кишинёва может стать партнёром в организации и других мероприятий, в которых могли бы участвовать местные винодельни и виноделы.

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